Snoeiwerken zorgen voor schade aan wagens en voordeur VHS

18 januari 2019

14u54 0 Harelbeke Snoeiwerken in de berm naast het spoor hebben begin deze week voor schade gezorgd aan minstens vier auto’s en de voordeur van een woning. Rondvliegende kiezelsteentjes waren de boosdoeners. De slachtoffers zullen de schade vergoed krijgen.

Bewoners uit de buurt van de Stationsstraat houden een kleine kater over aan de snoeiwerken die maandagnacht werden uitgevoerd in de berm naast de spoorlijn in Harelbeke. Bij de werken belandden een aantal kiezelsteentjes in de snoeimachine. Door de beweging van de scharen werden ze met vrij grote kracht weggekatapulteerd. Een deel van de kiezelsteentjes kwam tegen geparkeerde wagens terecht. Minstens twee autoruiten sneuvelden. In de Vlaanderenlaan werd de voordeur van een woning geraakt door een steen. Volgens spoorbeheerder Infrabel zal de verzekeraar van de aannemer die de werken uitvoert, de schade integraal vergoeden.