Snoeiwerken langs de Leie gestart 21 november 2018

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg voert sinds gisteren op het jaagpad langs de Leie snoeiwerken uit.





Het gaat om onderhoudswerken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de jaagpadgebruikers. Eerder dit jaar werd het jaagpad al een aantal keer afgesloten bij stormweer, als voorzorgsmaatregel. Nu komt er dus een definitieve oplossing. De aannemer snoeit de takken van bijna duizend bomen op beide oevers tussen de brug Ooigem-Desselgem en de brug van de N36 in Harelbeke. Fietsers en voetgangers kunnen blijven passeren via het jaagpad, maar moeten soms even wachten of uitwijken naar de berm. De werken duren in totaal een viertal maanden.





(JME)