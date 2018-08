Sloop gewezen college gestart 10 augustus 2018

De sloop van het gewezen Sint-Amandscollege in de Collegewijk is gestart. De klassen worden gestript en het hout uit het dak weggenomen. De bovenste laag van het dak is al weg. De oude gebouwen en de speelplaats ruimen plaats voor een nieuwbouwproject van bouwbedrijf Paul Huyzentruyt. Het bedrijf kocht de gronden in de Kollegelaan en laat er woningen en appartementen optrekken, met een bouwhoogte van drie tot vier bouwlagen. Voor details is het te vroeg, want de plannen zijn nog in opmaak. Het college staat leeg sinds de school in 2016 een nieuwbouw op de Ballingenweg betrok. (LPS)