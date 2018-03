Slachtoffer gezinsdrama is spraakvermogen kwijt 24 maart 2018

De 72-jarige vrouw die gisteren door de politie zwaargewond is aangetroffen na een gezinsdrama in haar woning Bavikhove, verkeert niet in levensgevaar. Jacqueline V. liep een zware hoofdwonde op en is voorlopig ook haar spraakvermogen kwijt. De politie vond de dame bij haar thuis toen ze langsging nadat haar echtgenoot Jacques B. (74) een wanhoopsdaad had gepleegd aan een spooroverweg. "Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat de man vermoedelijk geweld heeft gepleegd ten aanzien van zijn echtgenote in hun woning waarna hij een wanhoopsdaad heeft gepleegd", zegt Karlien Ververken van het Kortrijkse parket. Waarom de zeventiger de feiten pleegde is voorlopig niet geweten. Het echtpaar had geen kinderen en heeft bijna geen familie meer. (AHK)