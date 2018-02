Skylux schenkt gratis koepels aan onfortuinlijk gezin 17 februari 2018

Koepelbouwer Skylux uit Stasegem heeft een opmerkelijke geste gedaan tegenover een gezin uit het Antwerpse Turnhout. Wegvliegende zandzakjes vernielden afgelopen zondag twee glazen koepels bij de woning van de familie Van Kelst-Schellekens. Skylux kwam het nieuws ter ore en besloot twee gratis koepels te schenken.





Het gezin kende eerder al heel wat ellende door het stormweer van 18 januari. Door rukwinden verschoof hun dak, wat uiteindelijk tot 70.000 euro waterschade leidde. Nu ook hun koepels vervangen moesten worden, kregen ze hulp uit onverwachte hoek. "We vonden die situatie zo schrijnend dat we ons hart hebben laten spreken om die mensen twee gratis koepels aan te bieden", vertelt sales manager Jan Desmet. De nieuwe koepels zijn gemaakt van polycarbonaat en zouden 250 keer sterker zijn dan glazen koepels. Ook een zandzakje zou de koepel niet breken. De koepels hebben samen een prijskaartje van 1.744 euro.





Steven Van Kelst en zijn gezin reageerden erg dankbaar nadat Skylux gisteren de koepels kwam plaatsen. "We kunnen hen niet genoeg bedanken", glundert het gezin. "We hebben een bierkorf met streekbieren uit Turnhout meegegeven voor de directie. Daarnaast hebben de kinderen tekeningen voor hen gemaakt, want we vinden het allemaal erg lief van hen."





