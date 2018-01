Sjoemelende werknemer loopt opnieuw tegen de lamp 02u44 0

Een 52-jarige man uit Harelbeke staat terecht omdat hij twee werkgevers, Bouwcenter Frans Vlaeminck uit Ingelmunster en Multi Bazar uit Izegem, zou hebben opgelicht. P.B. was begin 2016 zowat twee jaar aan de slag als verantwoordelijke voor de zagerij bij Bouwcenter Frans Vlaeminck in Ingelmunster toen de directie ontdekte dat hij systematisch cash geld inde van klanten en een deel daarvan in eigen zak stak. Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat P.B. op z'n zichtrekening 2.400 euro had waarvoor hij geen zinnige verklaring kon geven. Idem voor de 500 euro cash die in zijn zakken werd aangetroffen toen hij betrapt werd. En toen hij belde naar zijn vrouw om te zeggen dat de politie op weg was voor een huiszoeking, vroeg die of ze iets moest wegmaken. Bouwcenter Frans Vlaeminck stelt dat in de periode waarin P.B. bij hen was tewerkgesteld, de omzet daalde met zowat een kwart. Na zijn ontslag gingen de zaken plots weer veel beter. Bij Multibazar in Izegem, waar de man nadien ook kort aan de slag was, herviel hij in z'n oude zonde. Ook daar werd hij ontslagen. P.B., die zich intussen laat begeleiden, riskeert één jaar cel en een geldboete. Vonnis op 12 februari. (VHS)