Scouts en Chiro organiseren samen Stasegem Kermis 22 augustus 2018

02u43 0 Harelbeke De leden van Scouts Stasegem en Chiro Stasegem slaan dit weekend weer de handen in elkaar voor het feestweekend Stasegem Kermis, voor de 19e keer al.

"Ze zijn er uiteraard van overtuigd dat hun eigen jeugdbeweging de beste is, maar die discussie verdwijnt voor één weekend naar de achtergrond", zegt coördinator Thomas Guillemyn. "Ze zetten met plezier samen hun schouders onder hun grootste evenement van het jaar, om de inwoners van Stasegem een leuke tijd te bezorgen." En om de kas te spijzen, uiteraard. De opbrengst wordt netjes in twee gedeeld, ook al is de ene vereniging beduidend groter dan de andere. "De Chiro telt zo'n 160 leden, de Scouts 90. Maar het is ooit omgekeerd geweest, dus wordt alles gewoon in twee gedeeld elk jaar."





Fuif

Blikvanger dit weekend is het BK stoelendansen zaterdag, waarvoor de jeugdbewegingen hopen op 150 deelnemers. Het weekend start op vrijdagavond met een fuif met enkele lokale dj's.





Jo Hens

Verder is er nog een lasershooting waarin verschillende ploegen het tegen elkaar opnemen, optredens van onder meer Level Six, de band van Jo Hens - Niko uit Familie is dat, red. - en Katerine Avgoustakis, winnares van Star Academy 2005, en de mannen van 'Gestapo Knallmuzik'. Alles is gratis en gaat door op de Scoutsterreinen in de Speltstraat. Meer info op www.stasegemkermis.be (JME)