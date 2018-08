Schoolgebouwen Sint-Amandscollege afgebroken 31 augustus 2018

02u39 0 Harelbeke De voormalige schoolgebouwen van het Sint-Amandscollege in de Collegelaan worden deze week afgebroken.

Groep Huyzentruyt zal op de site een woonproject realiseren. De leerlingen van het Sint-Amandscollege, nu Guldensporencollege, hadden vroeger les op twee sites: in de Ballingenweg en in de Collegelaan. In de Ballingenweg werd een nieuwbouwvleugel bijgebouwd, waardoor alle leerlingen nu op die locatie les krijgen. Nadat het Sint-Amandscollege werd verkocht, stond het twee jaar leeg. De projectontwikkelaar startte nu met de afbraak. "Aan het begin van de vakantie werd het dak al weggenomen", zegt directeur Filip Vanwildemeersch. "Deze week wordt het gebouw zelf afgebroken. We hebben twee jaar geleden al afscheid genomen van het schoolgebouw met een afbraakfeestje, maar het voelt toch wat vreemd aan dat het gebouw, waar sommige van ons team 20 jaar lang les hebben gegeven, er niet meer is." (JME)