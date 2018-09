Scholen openen nieuwe kleuterklassen 04 september 2018

De Mariaschool in de Schoolstraat in Harelbeke start het schooljaar met drie nieuwe kleuterklassen. Die zijn ingericht in het verbouwde ex-kinderdagverblijf De Kolleblomme. Er is verder een nieuwe parking aangelegd vooraan de school. "De oude haag is weg. Er is daar nu een loopstrook voor leerlingen, zodat ze niet meer achter de auto's lopen", zegt directeur Ruben Seynhaeve. "Er zijn verder een nieuwe omheining en poorten. De veiligheid van kinderen en ouders is verbeterd aan de poort", aldus Seynhaeve. In basisschool Sint-Augustinus in Stasegem zijn vier gerenoveerde kleuterklassen geopend. "De kleuters knipten de lintjes van hun nieuwe klassen door", zegt directrice Nancy Herman. (JME/LPS)