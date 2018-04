Schlagerfestival is uitverkocht 12 april 2018

02u40 0

Het schlagerfestival Harelbeke Schlagert, dat vrijdag wordt georganiseerd in CC 't Spoor in Harelbeke ten voordele van Het Ventiel in Hulste, is volledig uitverkocht.





Op de affiche staan onder meer Willy Sommers, Paul Severs, Gene Tomas, Mama's Jasje en Yves Segers. Het schlagerfestival wordt georganiseerd door een gloednieuw bestuur rond Christophe Rommens, de voormalige voorzitter van het jeugdvoetbal van KRC Harelbeke. Hij was de drijvende kracht achter de voorbije edities van het schlagerfestival, toen het nog ten voordele van de jeugdafdeling van KRC Harelbeke werd georganiseerd.





"Toen bleek dat er bij de voetbalclub geen interesse was om nog een schlagerfestival te organiseren, heb ik besloten toch werk te maken van een schlagerfestival, dit keer ten voordele van het goede doel", zegt Rommens.





"Het schlagerfestival is elk jaar een succes, ik wilde dat de schlagerliefhebbers in Harelbeke niet onthouden. Een goeie beslissing, zo blijkt, want we hebben meer dan 600 tickets verkocht."





Het Ventiel, een vzw uit Hulste, helpt mensen met jongdementie.





(JME)