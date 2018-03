Schepen zamelt genoeg in voor 1000 km voor Kom op Tegen Kanker 15 maart 2018

02u43 0 Harelbeke De Harelbeekse schepen Michaël Vannieuwenhuyze, die in zijn eentje de 1000km voor Kom op Tegen Kanker zal fietsen, heeft de 5000 euro bijeen gekregen die hij nodig had om te mogen deelnemen.

Vannieuwenhuyze neemt deel als eerbetoon aan Michiel Vandenberghe, de zoon van vrienden die in 2010 overleed aan kanker, maar bij uitbreiding voor alle inwoners van Harelbeke die tegen kanker vechten. Hij kreeg 1.755,30 euro dankzij de 24-uren marathon van café De Gilde in Stasegem. Zelf organiseerde hij een pannenkoekenverkoop, die 1.625 euro opbracht. Kenneth Vandenbroucke van voetbalploeg 't Damberd organiseerde een truitjesveiling, en die leverde 1365 euro op. "Er werd ook nog eens 750 euro spontaan gestort, waardoor ik dus nu al de 5.000 euro heb behaald", zegt Vannieuwenhuyze. Hij organiseert zaterdag 17 maart nog een fuif, vanaf 21u in 'Tsas in Harelbeke. Toegangskaarten kosten 5 euro.





"Toen ik besliste deze fuif te organiseren, had ik nog niet verwacht dat ik zonder al aan 5000 euro zou zitten. Maar alles bóven de 5000 euro wordt sowieso ook doorgestort aan KOTK." Alle leeftijden zijn welkom op de fuif zaterdag. "Wie in sportouftit komt, maakt kans op een mooi sporttruitje." (JME)