Schepen Jacques Maelfait trekt alleen naar kiezer 20 augustus 2018

Schepen Jacques Maelfait zal alleen naar de kiezer trekken, onder de noemer 'Harelbeke Vooruit'. Hij vindt niemand bij wie hij zich comfortabel genoeg voelt om samen op te komen op één lijst.





Maelfait stapte in januari 2017 uit N-VA om de rest van de legislatuur zonder bevoegdheden en als onafhankelijke uit te doen. Enkele maanden later, in augustus, raakte bekend dat er vanuit Kortrijk een nieuw politiek platform opgericht zou worden: 'Vooruit', dat kleine partijen met partijloze kandidaten overal in Vlaanderen zou steunen met inhoud en raad. Maelfait zou daarbij ook toetreden, vandaar de naam 'Harelbeke Vooruit'.





Hij communiceerde eerder dat er mensen bereid waren om op zijn lijst mee op te komen, maar nu laat hij weten dat hij tóch alleen naar de kiezer trekt. "Na samenkomsten kon ik gemakkelijk aan genoeg kandidaten geraken, maar ik wilde die mensen er liever niet bij betrekken. Ik wil niet terug in een vicieuze cirkel terechtkomen." Maelfait verwijst daarmee naar het feit dat hij zich niet meer kon vinden in de ideeën van zijn toenmalige partijgenoten bij N-VA. Maelfait beseft dat een nieuw mandaat als schepen moeilijk wordt. "Maar in de gemeenteraad kan er ook een goede oppositie gevoerd worden." (JME)