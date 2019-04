Schepen is formeel: “Er komt géén grootschalig woonproject op het Moleneiland” Joyce Mesdag

16 april 2019



Er komt géén grootschalig woonproject op het Moleneiland. Dat heeft schepen David Vandekerckhove (Groen) formeel bevestigd op de gemeenteraad van maandagavond, na een vraag van raadslid Nancy Debeerst (Open Vld+). “Het stadsbestuur heeft altijd geopperd dat het voor méér groen was op het eiland, en dat het ernaar streefde om enkel bewoning toe te laden binnen de huidige Bloemmolen”, zegt Debeerst. “Maar nu heb ik een simulatiebeeld te zien gekregen met meerdere appartementsblokken op en zelfs een jachthaven. Een duidelijke communicatie naar de buurt over hoe het Moleneiland er in de toekomst zal uitzien, zou wel opportuun zijn.” “Het actiecomité uit de buurt heeft blijkbaar een flyer verspreid in de buurt met daarop een afbeelding die de Vlaamse Waterweg, eigenaar van het Moleneiland, ooit op haar website had gezet”, zegt schepen David Vandekerckhove. “Daar staan veel meer woongelegenheden op dan dat we daar ooit zouden goedkeuren. Ik betreur dat ten zeerste, vooral omdat de mensen die die flyer hebben opgemaakt dat ook heel goed weten, dat wij niet achter de piste van 5 appartementsblokken staan. Het RUP Moleneiland is momenteel nog in opmaak. We zitten nog niet in de fase dat al duidelijk is wat wel of niet zal kunnen. Maar ik wil met duidelijkheid stellen dat we wel degelijk voor een heel stuk méér groen gaan op het Moleneiland, en dat deze piste, zoals op de flyer afgebeeld, sowieso uitgesloten is voor ons.”