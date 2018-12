Schepen geeft zitje in gemeenteraad op Michaël Vannieuwenhuyze wordt beleidsverantwoordelijke Sport Joyce Mesdag

07 december 2018

18u04 2

Huidig schepen Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld) wordt de nieuwe beleidsverantwoordelijke Sport in de stad Harelbeke, vanaf 1 februari. Dat betekent ook dat hij zijn zitje in de gemeenteraad als oppositieraadslid (Sp.a nam CD&V mee in het bestuur voor de komende zes jaar, en niet de huidige coalitiepartners N-VA en Open Vld nvdr.) niet opneemt, want die combinatie is wettelijk niet mogelijk. “Ik was de komende zes jaar uiteraard liever schepen geweest, maar dat kan dus niet. Ik ben blij dat ik als beleidsverantwoordelijke Sport in Harelbeke mijn geliefde stad toch méé vorm kan blijven geven, en me op die manier toch kan blijven inzetten voor de inwoners van Harelbeke. Ik blijf actief in de politiek. Ook al zal ik niet in de raad zetelen, ik zal mijn 5 partijgenoten in de raad achter de schermen met raad en daad bijstaan, en op die manier mijn steentje blijven bijdragen bij Open Vld.”