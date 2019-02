Schepen draait dagje mee met groendienst: “Ik ben afgepeigerd” Joyce Mesdag

17u39 0 Harelbeke De groendienst kreeg donderdag even versterking van Harelbeeks schepen van Groen Tijs Naert. “Ik vond het belangrijk om eens aan den lijve te ondervinden wat de groendienst allemaal doet”, zegt hij.

Naert was afgepeigerd na een dagje meewerken met het team van Giovanni. “Het is echt niet te onderschatten hoe fysiek zwaar het is om de hele dag onkruid te wieden en takken te snoeien. En dan was het vandaag nog mooi weer, als het koud is en nat, is het nog zwaarder.” Er komt op sociale media wel vaker kritiek op het onderhoud van het groen op openbare domeinen. “Jammer dat vooral kritiek naar boven komt, schouderklopjes en woordjes van appreciatie ontbreken. Nochtans doen de medewerkers van de groendienst, met 7 ploegen zijn ze, elke dag hun uiterste best om Harelbeke er netjes bij te laten liggen.”