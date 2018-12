SBN Hulste krijgt buiten les ‘10 voormiddagen, verspreid over het jaar’ Joyce Mesdag

07 december 2018

07u40 0

Stedelijke Basisschool Noord Hulste werkt samen met het provinciaal domein de Gavers en Inagro voor een project rond ‘outdoor education’. “10 voormiddagen, verspreid over het schooljaar, trekken we met het 5de leerjaar naar de Gavers om ‘buiten te leren en te werken’”, vertelt Leen Pison van Stedelijke Basisschool Noord. “Ze helpen met het onderhouden van een stukje van de Gavers en leren meer over de natuur, de gereedschappen en hoe je ze moet gebruiken, ze leren samenwerken en overleggen, komen meer te weten over duurzaamheid. Niet alleen hun gezondheid en fysieke ontwikkeling heeft er baat bij. Ook hun welzijn, leervermogen en concentratie zijn hoog tijdens dit BUITENgewoon leren.”