Samenwerking Vlaamse Pijl en Criterium 'Leiedal Koerse' 14 maart 2018

02u39 0

De organisaties achter de Vlaamse Pijl en het Internationaal Criterium Bavikhove gaan voortaan samen één wielerevent organiseren. "Dit om de koersambiance in Bavikhove nog te versterken en extra aandacht te geven aan het vrouwenwielrennen', klinkt het. Het sportevent krijgt de naam Leiedal Koerse, en zal op 2 september voor het eerst gereden worden. Bert van brouwerij De Brabandere, zal de voorzitter worden van deze fusievereniging. "Het traditionele criterium voor herenelite wordt verrijkt met een voorafgaand criterium voor vrouwenelite", zegt De Brabandere. " Tussen beide criteria door wordt er een unieke koppeltijdrit voorzien met telkens een vrouwelijke en mannelijke topper." Het parcours wordt hertekend. Zo verhuizen de start en aankomst naar het marktplein. Eli Iserbyt en Puck Moonen werden aangeduid als 'ambassadeurs' van dit project. Of er naast het criterium ook nog een Vlaamse Pijl wordt georganiseerd is nog niet duidelijk. (JME)