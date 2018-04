Rusthuis Ceder fietst voor KOTK 13 april 2018

De bewoners, personeelsleden en vrijwilligers van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie fietsen deze week 1.000 kilometer ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Ze doen dat op hometrainers. "De opbrengst gaat naar het team van de stad Harelbeke en het Harelbeekse zorgbedrijf, die meedoen aan de échte 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker", zegt Veerle Verschueren, animatiedeskundige binnen Ceder aan de Leie. "Hoeveel onze actie opgebracht zal hebben, daar hebben we nog geen zicht op. Maar we zijn nu al heel tevreden, want de actie heeft onze bewoners aan het bewegen gekregen. " (JME)