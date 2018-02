Rookontwikkeling in bankkantoor 07 februari 2018

De brandweer rukte gistervoormiddag uit naar het bankkantoor van BNP Paribas Fortis, langs de Gentsestraat in Harelbeke. Daar was rook opgemerkt aan een plafond. De blussers konden met hun warmtecamera echter geen brand of een begin van brand detecteren. Waar de kleine hoeveelheid rook precies vandaan kwam, is niet duidelijk. Na een klein half uurtje vertrok de brandweer terug naar de kazerne. (VHS)