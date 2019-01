Roodkeelduikers en futen spot je voortaan uit een nieuwe kijkhut Joyce Mesdag

27 januari 2019

17u25 1

In provinciedomein De Gavers in Harelbeke werd zondag de nieuwe kijkhut plechtig geopend aan de natuur- en milieueducatiezone. Het gaat om een houten constructie van waaruit vogelspotters, beschut tegen regen en wind, het Gavermeer en het omliggende natuurgebied kunnen afspeuren. De hut vervangt de verouderde kijkhut De Fuut. Die werd in 1982 gebouwd en behoorde tot de eerste vogelkijkhutten in Vlaanderen. De provincie heeft zeventigduizend euro geïnvesteerd in de kijkhut. “Een terechte investering”, vindt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur. “De overheid baseert zich op de zogenaamde rode lijst om te zien voor welke dier- en plantensoorten extra beschermingsmaatregelen genomen moeten worden. Vogelliefhebbers houden die lijst up to date. Dan is het maar normaal dat we ervoor zorgen dat die mensen dat in goede omstandigheden kunnen doen.”

En voor wie eraan zou twijfelen: er valt wel degelijk heel wat te zien in De Gavers. “Vorig jaar werden in Zuid-West-Vlaanderen 302 verschillende soorten vogels gespot. 295 daarvan kon je ook in de Gavers zien.”