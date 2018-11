Repair Café in LDC de Parette 30 november 2018

In Harelbeke wordt op 1 december een Repair Café georganiseerd. Je kan er gratis terecht om defecte voorwerpen te latenherstellen.





Alles van kleding, meubels en elektrische apparaten tot fietsen, servies en speelgoed krijgt in het Repair Café een tweede leven. Deskundigen helpen bij het repareren. Er is ook een workshop 'Initiatie fietsherstel'. Meer info krijg je bij milieu@harelbeke.be, 0800/212.02. Repair Café vindt plaats van 14 tot 17 uur in LDC de Parette Harelbeke. (JME)