Reglement voor speelstraten wordt soepeler

16 april 2019

Het reglement omtrent speelstraten in Harelbeke werd aangepast in de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag. Tot nu waren enkel speelstraten mogelijk in de grote vakantie, voortaan kunnen er ook speelstraten aangevraagd worden in alle andere schoolvakanties, én zelfs in het weekend.

In een speelstraat wordt de hele straat of een stukje ervan verkeersvrij gemaakt, zodat kinderen er veilig op straat kunnen spelen. Speelstraten worden aangevraagd door de bewoners, en die konden kiezen om tijdens de zomervakantie bijvoorbeeld de speelstraat een volledige week te organiseren of bijvoorbeeld een vaste dag per week.

“De vraag naar méér mogelijkheden voor speelstraten kwam naar voren tijdens de denkoefening die de jeugdraad heeft gemaakt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt schepen van Jeugd David Vandekerkhove (Groen). “Organisatoren van een speelstraat kunnen kiezen tussen een aantal dagen of een aansluitende periode, met een maximum van 14 dagen per kalenderjaar. De procedure wordt ook vereenvoudigd. De aanvraagtermijn hebben we ook iets ingekort, naar een maand vóór de aanvang van de speelstraat. Op die manier kunnen speelstraatorganisatoren sneller starten.” Ook de toelages worden aangepast. “Op vandaag is er een toelage voorzien van 150 euro per speelstraat. Dat wordt een toelage van 25 euro per dag met een maximum van 150 euro per kalenderjaar.”

Opmerkelijk ook: aan de speelstraatorganisatoren wordt als voorwaarde opgelegd om tijdens de speelstraat niet te roken waar kinderen dit kunnen zien. Dat kadert in de sensibiliseringsactie die de stad al lopen heeft: het wil alle 22 speelterreinen in de stad rookvrij maken. Tegen juni 2019 wordt er op elk speelterrein en speelplein een bord geplaatst waarop opgeroepen wordt niet te roken.

Vorig jaar werden er 7 speelstraten aangevraagd.