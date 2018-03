Recordaantal vips voor E3 Harelbeke 23 maart 2018

02u36 0 Harelbeke Een recordaantal vips zal vandaag van de wedstrijd E3 Harelbeke genieten. De 5.000 beschikbare tickets waren zeven weken geleden al uitverkocht.

De vier sterrenchefs Sergio Herman van The Jane, Pure C en Air Republic, Maarten Bouckaert van Castor in Beveren-Leie, Gilles Joye van Marcus Deerlijk en Filip Claeys van De Jonkman in Brugge zullen er in de viptent in de E3 Arena koken voor een deel van de vips.





Ondanks het hoog bezoek blijft E3 Harelbeke volgens de organisatie in de eerste plaats nog een koers voor het volk. "Een wielerwedstrijd organiseren, kost nu eenmaal veel geld", zegt PR-man Jacques Coussens. De verkoop van viptickets is nodig, willen we dat allemaal financieel kunnen bolwerken."





De festiviteiten starten 's morgens om 9.30 uur, met een openingsshow. "We hebben onder meer de ploegvoorstelling door Michel Wuyts en Peter Van de Veire. De winnaar van vorig jaar, Greg Van Avermaet wordt in de bloemetjes gezet. De renners starten om 12.15 uur, maar aanwezige koersliefhebbers mogen gerust blijven. Er zijn 500 gratis zakjes frietjes, Coco JR & The All Stars treden daarna op, en vanaf 14.30 uur kan je de wedstrijd live volgen, op groot scherm. Na de aankomst en huldigingsceremonie, mét bloemenmeisjes, is er een 'stunt'. Vanaf 18 uur is er Sing Your Song Live van MNM, een live show met onder andere Gers Pardoel, Laura Tesoro, Gene Thomas, Brahim, Miguel Wiels en Peter Van de Veire." De veiligheidsmaatregelen zijn even strikt als vorig jaar, ook al is het terreurniveau intussen verlaagd. (JME)