Ramkrakers Panos riskeren vijftien maanden voorwaardelijk 07 september 2018

02u40 0

Twee jongemannen van 20 jaar uit Izegem en Harelbeke riskeren elk vijftien maanden voorwaardelijk voor het plegen van twee ramkraken in broodjeszaak Panos in de Marktstraat in Izegem. Op zes december vorig jaar en op 3 januari dit jaar sloegen Fabio D. (20) uit Izegem en Michael V. (20) uit Harelbeke telkens de glazen deur in. Ze gingen ervandoor met de kassa, waar telkens zo'n 200 euro in stak. Op 3 januari probeerde het duo ook een televisietoestel te stelen bij de stiefmoeder van Michael V., maar dat mislukte omdat ze te veel lawaai maakten. Het duo werd geregistreerd op camerabeelden en kon uiteindelijk ontmaskerd worden bij een controle op de N36 in Vichte na de laatste inbraakpoging. In hun auto vond de politie een hamer waarmee ze de glazen deur kapotsloegen, twee T-shirts die ze gebruikten als bivakmutsen. Beide jongemannen gingen meteen over tot bekentenissen. "Hij had een gokverslaving en was pas alleen gaan wonen met zijn vriendin die er enkele dagen nadien vandoor ging, waardoor hij de huur alleen moest betalen", vertelde de advocaat van Fabio D. Ondertussen betaalde het duo zo'n 6.000 euro terug aan Panos voor de schade die ze aanrichtten en betuigden hun spijt. Vonnis op 3 oktober. (AHK)