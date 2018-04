Raadslid wil verhard pad tussen Vaartstraat en jaagpad 19 april 2018

Oppositieraadslid Rita Beyaert (CD&V) zou graag het onverhard stukje tussen het jaagpad Kortrijk-Bossuit, dat recent werd heraangelegd, en de Vaartstraat, verhard zien. "Dat zou handig zijn voor de schoolgaande jeugd die het jaagpad gebruikt op weg naar school." Schepen David Vandekerckhove (Groen) beloofde het mee te nemen. "Maar aangezien er 200 meter verder al een aansluiting is via de Vissersstraat, is dat niet meteen de eerste prioriteit. Dit stukje zou wel weer zo vlug mogelijk begaanbaar moeten gemaakt worden voor wandelaars, want nu ligt het er echt niet goed bij." (JME)