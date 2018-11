Raadslid foetert over kerstverlichting 21 november 2018

Gemeenteraadslid Francis Pattyn, die komende legislatuur schepen wordt in Harelbeke, heeft in de gemeenteraadszitting kritiek geuit op de kerstverlichting die uitgehangen wordt in de stad.





"De kerstlichtjes worden, net als vorig jaar, rond de stam gedraaid van de bomen langs de Markstraat en Gentsestraat", vertelt Pattyn. "Dat is belachelijk: lichtjes horen in de kruin van een boom, en niet enkel rond de stam. Ik had dat vorig jaar al aangekaart op de gemeenteraad. Toen werd geopperd dat het dit jaar anders zou zijn, maar dat blijkt niet het geval." Francis Pattyn grapte eerst dat hij de stekker zou uittrekken, maar corrigeerde zichzelf dan.





"Wij met CD&V willen ze gerust opnieuw hangen." Volgens schepen Annick Vandebuerie (N-VA) zal dit niet nodig zijn. "Blijkbaar zijn de diensten nog niet klaar, en is het wel degelijk de bedoeling dat er ook lichtjes in de boom zelf komen. De kerstverlichting belooft ook mooier te zijn dan vorig jaar, zo zijn er enkele nieuwe elementen, zoals aan het rondpunt van het Brouwputje." (JME)





