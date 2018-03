Provincie keurt windturbines goed 20 maart 2018

De Provincie heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de twee windturbines die Engie-Electrabel langs de autosnelweg E17 wil plaatsen.





Ze komen vlakbij de drie windturbines die sinds 2011 al op de site Bekaert staan en de vier windturbines in het industriepark Evolis. "Omwille van die industriële omgeving en de reeds aanwezige windturbines hebben we geoordeeld dat de landschappelijke impact van de aanvraag beperkt is", zegt gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld). "Electrabel toonde aan dat de hinder en impact beheerst kunnen worden." Er waren 300 bezwaarschriften tegen de molens. De Provincie vraagt wel om een aantal ingrepen die de slagschaduw en geluidsproductie van de huidige turbines moeten verminderen. Actiecomtié Leefbaar Zwevegem-Harelbeke organiseert komende donderdagavond een infoavond om 20 uur in 't Boldershof. "We kunnen immers nog beroep aantekenen, maar we willen zeker zijn dat de buurt ons daarin steunt, vooraleer we dat doen", zegt Veerle Verstraete. (JME)