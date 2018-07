Politie vindt hond vastgebonden in Gavers 17 juli 2018

De politie vond zaterdagnacht een hond vastgebonden aan een boom in het recreatiedomein de Gavers in Harelbeke. "De agenten dachten eerst dat ze een vos zagen, maar het bleek om een Mechelse herder te gaan", zegt Veerle Debaillie van het Dierenasiel De Leiestreek. De agenten konden zonder probleem de riemen doorsnijden. De hond werd nadien overgebracht naar het dierenasiel. "Het gaat om een teefje dat geboren is in 2011 en al verschillende nesten pups heeft gehad. Ze heeft een Franse chip. Vermoedelijk gaat het om iemand die met opzet de hond heeft achtergelaten." Wie info heeft over de hond kan zich wenden tot het dierenasiel of de politie. (AHK/LPS)