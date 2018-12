Politie schiet slachtoffers van diefstal op Kerstmarkt te hulp en stort 750 euro Alexander Haezebrouck en Joyce Mesdag

26 december 2018

11u16

Bron: Eigen info 0 Harelbeke Afgelopen zaterdag werd de verkoopstand van Think Pink Squadron op de kerstmarkt in Harelbeke bestolen. Twee kassa’s met 750 euro bleken ineens verdwenen te zijn. Enkele politievrouwen van Sint-Niklaas toonden hun goede hart en schonken de gestolen som aan de slachtoffers.

“Mirakels bestaan dan toch nog”, vertelt Charlotte Mestdag uit Stasegem, één van de initiatiefnemers van de verkoopstand van Think Pink. “Op kerstavond kreeg ik een berichtje van één van hen. Ze waren zo aangedaan door wat ons overkomen was, dat ze besloten om 750 euro te storten. In totaal werd er 1.000 euro gestolen, die 750 euro is dus een godsgeschenk. Bij Think Pink zijn we één grote familie natuurlijk en ik heb die politievrouwen uit Sint-Niklaas enkele jaren geleden leren kennen op een fietstocht voor Think Pink. Daarvoor moet je telkens een bepaald bedrag ophalen om te kunnen deelnemen. Eén van hen kan dit jaar niet meefietsen, maar zamelde wel al het geld in. Voor dat geld zochten ze nog een goed doel en toen ze hoorden van onze diefstal besloten ze dat geld aan ons over te schrijven. Op die manier blijft het binnen Think Pink.” De drie vrouwen van Think Pink Squadron die zaterdag op de kerstmarkt in Harelbeke stonden met een cava-stand, waren zo goed als uitverkocht toen tijdens het opruimen merkten dat de kartonnen doos met hun twee geldkoffertjes verdwenen was. De dames zagen hun winst van 1.000 euro en 75 euro startgeld zo door de neus geboord. De dief is nog steeds niet gevonden. “Met die 750 euro die we nu zullen krijgen, moeten we natuurlijk wel nog de drankcentrale betalen, al hoop ik dat ook die wat toegeeflijk zal zijn”, lacht Charlotte.