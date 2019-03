Politie roept op tot getuigen na vechtpartij tijdens minivoetbaltornooi Alexander Haezebrouck

02 maart 2019

15u22 0

De politiezone Gavers (Harelbeke, Deerlijk) roept op tot getuigen van een vechtpartij op 30 juni vorig jaar. Toen ging een minivoetbaltornooi door in het Forestiersstadion langs de Stasegemsesteenweg. Tijdens een wedstrijd tussen 17 uur en 18 uur zijn er slagen gevallen. De politie roept nu via hun sociale mediakanalen op tot getuigen. Wie iets gezien heeft van die vechtpartij kan terecht in het politiekantoor of op het nummer 056/73.35.11.