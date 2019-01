Perceel wordt ingekleurd als ‘natuurgebied’, bedrijf is akkoord om plannen voor ontsluitingsweg op te bergen Joyce Mesdag

11 januari 2019

Er loopt vanaf vandaag tot en met 11 maart een openbaar onderzoek naar het RUP ‘Natuurgebied Harelbeke Zuid’. Het plangebied omvat het voormalige kasteelpark langs de Spoorwegstraat in het industriegebied Harelbeke–Zuid. De zone, die nu ingekleurd is als parkgebied, wordt natuurgebied. Het gaat om een perceel van 2 hectare dat Beltrami-zaakvoerder Herwig Callewier tien jaar geleden kocht met het idee er ooit een ontsluitingsweg aan te leggen. “De natuur is daar 30 jaar ongestoord haar gang kunnen gaan”, legt schepen David Vandekerckhove (Groen) uit. “In die tijd hebben er zich heel waardevolle bomen, bloemen en planten ontwikkeld. Zo waardevol, dat we die wilden beschermen. Daarom is beslist om het parkgebied niet om te zetten in industriegebied, maar in natuurgebied.”

Het dossier ligt ter inzage in het stadhuis, en tot 11 maart kan er bezwaar ingediend worden tegen dit nieuwe RUP. “Al verwacht ik geen bezwaren”, zegt Vandekerckhove. “We hebben het RUP opgesteld in nauw overleg met de eigenaar. Zijn plannen om er een ontsluitingsweg te realiseren, worden met dit RUP inderdaad onmogelijk gemaakt. Meneer Callewier is echter van mening dat het bedrijfsleven ook een maatschappelijke rol heeft in het hele milieu- en klimaatverhaal, en is bereid die opoffering te maken. We zijn daar uiteraard heel tevreden mee.”