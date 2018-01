Patrick Claerhout trekt N-VA-lijst 22 januari 2018

Huidig schepen en aannemer Patrick Claerhout (60) zal op 14 oktober de lijst aanvoeren voor de N-VA in Harelbeke. De keuze ging verrassend genoeg niet naar huidig schepen en vorige lijsttrekker Annick Vandebuerie.





"Ik heb het bestuur zelf gevraagd om mij niet aan te duiden als lijsttrekker. Ik ben 64 jaar en nog zes jaar meebesturen, zie ik niet zitten. Toch hoop ik om lijstduwer te worden, maar daarover is nog niks beslist. Ik zou graag nog drie jaar schepen blijven als ik de kans krijg om het renovatieproject van het cultureel centrum verder op te volgen." Lijsttrekker Patrick Claerhout heeft het lijsttrekkerschap aanvaard op voorwaarde dat een sterke ploeg zou deelnemen aan de verkiezingen. Op plaats twee komt de jonge Fleur De Buck (27) die drie jaar geleden haar intrede maakte in de gemeenteraad. De rest van de lijst wordt wellicht ergens eind mei voorgesteld. (XCR)