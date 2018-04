Parkeren mag op perceel Gentsestraat 47 19 april 2018

02u32 1

In afwachting tot er gebouwd wordt, mogen buurtbewoners parkeren op de parking ter hoogte van de Gentsestraat 47 in Harelbeke. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Patrick Claerhout (N-VA) op een vraag van oppositieraadsid Hannes Byttebier (CD&V), die daar vlakbij woont. "Ik lijk daar wel een privé-parking te hebben, want blijkbaar weet niemand dat je daar mag parkeren. Misschien zou dat een goed idee zijn om dat wat beter te communiceren naar de buurtbewoners."





Claerhout liet weten dat er signalisatiebordjes zullen komen. (JME)