Overdag poetsman, 's avonds showqueen HARELBEKENAAR DINGT MEE NAAR MISS TRAVESTIE 2019 JOYCE MESDAG

24 november 2018

02u23 0 Harelbeke Poetsman Tyson Vandendriessche (28) uit Harelbeke houdt er een glamoureuze hobby op na. Als showqueen Tyra Crystal dingt hij weldra mee naar de titel Miss Travestie 2019.

Tyson doste zich een kleine vier jaar geleden voor het eerst uit als Tyra Crystal. Een vriend van vroeger was een overtuigde showqueen, en hij wist Tyson over de streep te trekken om eens mee te doen. "'Jij zou nog een mooie vrouw zijn', zei hij me. 'Ik vond het zelf enorm leuk om te doen, en ik heb toen ook erg veel toffe reacties gekregen. Ik was verkocht..."





Géén travestiet

Sindsdien treedt Tyson gemiddeld één keer per week op als Tyra.





"Mijn repertoire gaat van humoristische acts tot playbackshows die ik breng verkleed als Celine Dion of Cher." Tyson noemt zichzelf een showqueen, het label travestiet krijgt hij liever niet opgeplakt. "Ik vind een travestiet toch eerder een man die zich als vrouw kleedt omdat hij daarop kickt. Een showqueen trekt vrouwenkleren aan omdat ze wil schitteren op het podium. Eens ze haar valse wimpers en pruik afzet, haar outfit uittrekt en make-up wegveegt, is de showqueen weer een gewone man." Veel ouders zouden het hun zoon niet graag zien doen, zich uitdossen met pluimen en glitter om als vrouw op een podium rond te huppelen. "Maar mijn ouders zijn altijd heel enthousiast geweest, vanaf het prille begin. Ze gaan overal met me mee, en mijn papa is zelfs mijn grootste fan. Ik ben hen daar heel dankbaar voor, want ik besef maar al te goed dat het even goed anders zou kunnen zijn."





Klanten positief

Tyson werkte tot 4 jaar geleden in de horeca. "Maar dat bleek niet te combineren met mijn passie. De aanvragen die ik binnen kreeg voor Tyra vielen haast altijd samen met momenten dat ik verwacht werd in het restaurant, en ik heb dus moeten kiezen. Nu werk ik al 4 jaar als poetsman bij Greenhouse, in Harelbeke, Zwevegem en Beveren-Leie. En met plezier, want eigenlijk is dat 'mensen helpen', en dat doe ik heel graag. Ik maak er geen geheim van dat ik me 's avonds en in het weekend als showqueen door het leven ga. Mijn klanten reageren allemaal positief als ik het hen vertel. Dan vragen ze om foto's te zien, en sommigen komen zelfs eens kijken naar een van mijn optredens." In februari dingt Tyson mee naar de titel Miss Travestie België 2019. "Als ik die titel win, zal ik daar de rest van mijn carrière heel fier op terugblikken." Op 15 december organiseert Tyson een - intussen uitverkocht - optreden in CC 't Spoor. "Zo kan ik wat geld inzamelen, want de vele kostuums die ik nodig heb voor de verkiezing zijn best duur. Ook al treed ik veel op, ik hou niets over aan mijn hobby. Alles wat ik verdien wordt meteen geïnvesteerd in nieuwe outfits. Ik betaal al snel 1.500 euro voor ik helemaal piekfijn op het podium kan verschijnen. En ik kan uiteraard niet altijd in dezelfde kleren optreden. Intussen neemt mijn kleerkast een hele kamer in beslag."