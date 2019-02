Opnieuw streepje naakt op banner E3, maar dit keer moet je goed kijken Joyce Mesdag

25 februari 2019

16u40 0 Harelbeke De banner voor de komende editie van E3 bevat opnieuw een streepje naakt. Dat is best gewaagd, want in 2015 ontstond heisa over de ‘seksistische’ affiche waarop toen vrouwenbillen te zien waren. Dit keer trekken twee gebodypainte dames die samen een kikker vormen de aandacht.

‘Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?’ , zo luidt het opschrift van de nieuwe banner met daarop een kikker, die wordt gevormd door twee (bijna) naakte vrouwen. De kans dat ook deze affiche voor opschudding zorgt, is klein, want er valt amper iets te zien onder de dikke laag verf. De Gentse bodypaintster Ellen Devos is verantwoordelijk voor het levende kunstwerk. Het totale project nam 8 uren in beslag. “Het was heel intens", liet de kunstenares optekenen in het Nieuwsblad. “Ik ging op zoek naar een houding die de modellen konden aanhouden. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Na acht uur werken was ik helemaal leeg. De modellen trouwens ook. Op de duur kregen ze krampen.” De dames in kwestie zijn Sharon Levecque en Elise Plasier. Voor de duidelijkheid: ze droegen huidkleurig ondergoed tijdens de bodypaintsessie. Voorlopig kwam er nog geen kritiek op de banner. “De winnaar van onze koers krijgt van de twee vrouwen een kus op het podium”, zegt Jacques Coussens, PR-verantwoordelijke van E3.

Kunstenaar Marc Vanhecke uit Ardooie mag opnieuw de trofee aanleveren. Hij maakte naast de trofee ook een kikker, als verwijzing naar de banner. “Maar die heb ik beloofd terug mee te nemen naar huis, want mijn vrouw verzamelt kikkers en ik heb er in al die jaren nog nooit één voor haar gemaakt.”