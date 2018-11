Opnieuw boete, maar geen sluiting voor Agristo 06 november 2018

02u22 2 Harelbeke Aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste (Harelbeke) moet opnieuw een boete van 32.000 euro betalen. Drie gezinnen uit de buurt waren naar de rechter getrokken om de sluiting van het bedrijf en een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro te vragen. Zover komt het voorlopig niet. De twee nieuwe zaakvoerders van het bedrijf komen er zonder straf van af.

De buren trokken naar de rechter omdat het bedrijf na een arrest van de Raad van State op 25 mei, dat de huidige milieuvergunning voor het bedrijf vernietigde, zonder vergunning exploiteerde, waardoor het bedrijf amper enkele maanden na een vorige veroordeling opnieuw terechtstond.





Schadevergoeding

Halfweg mei veroordeelde de rechter in Kortrijk het bedrijf en twee andere leidinggevende figuren immers nog tot een boete van ruim 100.000 euro voor de jarenlange geur- en lawaaihinder die het produceert.





Dezelfde drie gezinnen uit de Waterstraat kregen toen elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegekend. Een sluiting beval de rechter ook toen niet. De vestiging van Agristo in Hulste heeft er al een jarenlange lijdensweg opzitten. Zowel in 2005 als in 2012 kwam het tot veroordelingen en boetes.





Een beslissing over een eventuele nieuwe schadevergoeding voor de buren, stelde de rechter uit tot 10 december. Om de hinder te beperken, wil Agristo de komende jaren één miljoen euro investeren in een metershoge schouw en de installatie van een naverbrander die geurpartikels uit de lucht haalt.





(LSI)