Opnieuw 178.000 euro boete voor illegale exploitatie Agristo: “Desnoods dagvaarden we ook de minister” Lieven Samyn

18 maart 2019

15u26 2 Harelbeke Aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste (Harelbeke) moet van de rechter in Kortrijk een boete van 178.000 euro betalen omdat het sinds 8 juni vijf maanden lang illegaal haar fabriek exploiteerde. Op de koop toe bestempelde de strafrechter de milieuvergunning van ex-minister van leefmilieu Joke Schauvliege als onwettig. Het voorbije jaar liep Agristo al ruim 400.000 euro boetes en schadevergoedingen op. En het einde lijkt nog niet in zicht. “Ik bereid een nieuwe dagvaarding voor want de exploitatie is nog altijd onvergund”, aldus advocate Isabelle Larmuseau.

Drie buurgezinnen uit de Waterstraat in Hulste trokken voor de derde keer dit jaar naar de rechtbank in de strijd tegen de illegale exploitatie van het bedrijf. Halfweg mei 2018 veroordeelde de rechter in Kortrijk het bedrijf en twee leidinggevende figuren tot een boete van ruim 100.000 euro voor de jarenlange geur- en lawaaihinder die het produceert. De drie buurgezinnen kregen toen elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegekend. De inkt van dat vonnis was nauwelijks droog of de buren trokken onder leiding van advocate Isabelle Larmuseau opnieuw naar de rechter omdat het bedrijf na een arrest van de Raad van State op 25 mei, dat de milieuvergunning voor het bedrijf vernietigde, van 6 tot 7 juni zonder vergunning exploiteerde. Dat leidde op 5 november 2018 opnieuw tot een boete van 32.000 euro voor Agristo. De twee nieuwe zaakvoerders kwamen er met de gunst van de opschorting – zonder straf dus – vanaf. Agristo tekende ondertussen wel beroep aan tegen deze veroordeling.

Vergunning Schauvliege onwettig

De buren bleven niet bij de pakken zitten en stuurden eind november 2018 opnieuw een rechtstreekse dagvaarding uit tegen het bedrijf voor de periode van illegale exploitatie vanaf 8 juni tot op de dag van de dagvaarding. Op 5 oktober 2018 verkreeg Agristo van de bevoegde minister Schauvliege een nieuwe milieuvergunning maar die bestempelde de rechter maandag als onwettig. Een nieuwe vraag tot schorsing en vernietiging is naar de Raad van State vertrokken. De rechter noemde de houding van Agristo “concurrentievervalsend” en had het over “schaamteloos economisch geldgewin”.

Agristo betreurt de nieuwe veroordeling. “We proberen volop aan een oplossing te werken”, aldus legal and external affairs manager Ward Claerbout. “Er is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd die het bedrijf moet toelaten bijkomende investeringen te doen. Een metershoge schouw en een naverbrander die geurpartikels uit de lucht haalt en verbrandt. Goed voor 1,2 miljoen euro. We hebben er vertrouwen in dat die vergunning alle problemen zal oplossen en tegemoet zal komen aan de verzuchtingen van de drie buurgezinnen.”

Als hij de vergunning toekent, dagvaard ik de minister mee. Het uiteindelijke doel is de stopzetting van de jarenlange onwettige exploitatie Isabelle Larmuseau

Het is aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel om voor eind maart die omgevingsvergunning al dan niet toe te kennen. “Als hij ze toekent, dan dagvaard ik de minister mee”, klinkt het fors bij Isabelle Larmuseau. “Het uiteindelijke doel is de stopzetting van de onwettige jarenlange exploitatie.” “Alle adviezen zijn positief, we hebben er vertrouwen in dat de vergunning in orde komt”, klinkt het dan weer bij Agristo. “Met een sluiting houden wij geen rekening. De fabriek in Hulste is belangrijk voor de groep. De lijnen zijn kleiner en flexibeler dan diegene in de nieuwe fabriek in Wielsbeke. Bovendien werken er 150 personeelsleden.”

De vestiging van Agristo in Hulste heeft er al een jarenlange lijdensweg met vergunningen en veroordelingen opzitten. Zowel in 2005 als in 2012 kwam het ook al tot veroordelingen tot boetes.