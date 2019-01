Ophalen transparante zak verloopt wat moeizaam: “Plaats de zak duidelijk zichtbaar en niet tussen alle andere zakken en dozen” Joyce Mesdag

17 januari 2019

Intercommunale Imog Harelbeke roept alle inwoners van haar grondgebied op om de transparante vuilniszakken, de zakken waar je plasticfolie in sorteert en die elke 8 weken opgehaald worden, duidelijk zichtbaar aan de straatkant te plaatsen. Op sociale media komen wel wat verzuchtingen van burgers dat de zak die ze buiten zetten, niet opgehaald wordt. “De transparante zakken worden nog maar sinds juli opgehaald”, zegt Koen Delie van Imog. “Onze mensen zien het verschil nog niet altijd even duidelijk tussen een gewone witte huisvuilzak en een gevulde transparante vuilniszak, vooral als het nog donker is, of het is slecht weer. Als die zak dan nog eens tussen de restafvalzak, de PMD-zak en het papier en karton staat, gebeurt het al eens dat ze erover kijken. Als ze die duidelijk apart zouden buiten zetten, maken ze het onze ophalers alvast iets gemakkelijker. Zakken die blijven staan op de dag dat ze opgehaald moesten worden, mogen altijd gemeld worden op 0800/99.827, dan komen we die alsnog ophalen. Ze mogen die ook gratis binnen brengen in het recyclagepark. Wel hoeven mensen niet meteen te panikeren als er al één zak weg is, en de transparante zak nog niet, de zakken worden apart opgehaald. Het kan dus goed zijn dat de zak nog opgehaald wordt.”