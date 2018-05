Openbaar toilet hot item op gemeenteraad 16 mei 2018

Het punt dat op de Harelbeekse gemeenteraadszitting het langst werd besproken maandagavond, was dat over de komst van een openbaar toilet op het Plein in de kerkomgeving.





De zitting werd zelfs twee keer geschorst, één keer omdat de meerderheid nog wilde overleggen, een tweede keer omdat de leden van oppositiepartij CD&V dat wilden. CD&V vindt de locatie die het stadsbestuur naar voren schuift, allesbehalve geschikt. "De frituur is er destijds verplaatst, om er een mooi, open plein te kunnen hebben", zegt Francis Pattyn (CD&V). "Ik ben zelfs niet eens zeker of dat een toilet er wel zou mogen van de dienst Erfgoed." CD&V stelde daarom voor het punt te verdagen tot wanneer er een andere locatie werd aangeduid. Marijke Ostyn liet zich tijdens de zitting ook al ontvallen dat ze de locatie niet geschikt vond, en aangezien raadslid Tijs Naert (Groen) zich had laten excuseren voor deze zitting, konden de meerderheidspartijen géén enkele stem missen. Na een overleg besloten de meerderheidspartijen in te gaan op het voorstel van CD&V om het punt uit te stellen. Daarop lieten de CD&V'ers de zitting op hun beurt schorsen om te overleggen. Niemand had echter bezwaar tegen de komst van een openbaar toilet. (JME)





