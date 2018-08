Open Vld lost eerste namen 23 augustus 2018

Open Vld Harelbeke zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met een volledige lijst opkomen, en dit onder de naam Open Vld+. Op dit moment telt de lokale Open Vld maar één gemeenteraadslid: schepen van Sport en Jeugd Michaël Vannieuwenhuyze, die in oktober de lijst zal trekken. Hij wordt op de lijst vergezeld door onder meer Dieter Vandenberghe (38), de uitbater van café De Kloef in Hulste. Naast Dieter staat ook Noë Nachtergaele (54) op de lijst. Noë is onder meer voorzitter van de supportersclub van veldrijder Eli Iserbyt. Wim Mestdagh (45), bakker in het centrum van Stasegem, vormt samen met Elke Casselein, uitbaatster van café De Gilde, het Stasegemse duo in de top tien van de lijst van Open Vld+. "We hopen de komende week de lijst te finaliseren, dan komen we naar buiten met de namen van alle kandidaten", aldus lijsttrekker en huidig schepen Michaël Vannieuwenhuyze. (JME)