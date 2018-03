Onverslagen meisjesploeg U16 viert kampioenschap 26 maart 2018

02u36 1 Harelbeke Het is ongezien. Sinds anderhalf jaar hebben de U16-meisjes van voetbalcub SW Ladies Harelbeke nog geen enkele wedstrijd verloren. Met een voorpsrong van 22 punten weten ze sinds vorige week al dat ze kampioen zouden worden.

"We zijn onverslagen sinds 17 december 2016. We hebben dit zaterdag gevierd na de wedstrijd tegen Cercle Brugge, die we overigens met 9-0 gewonnen hebben. En wellicht zal ook onze eerste ploeg kampioen spelen", glundert de coach. Sportschepen Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld) mocht bij aanvang van de galamatch de aftrap geven. Na de wedstrijd was er tijd voor een feestje.





Domper

Kapitein Lotte Vlaeminck is in mindere feeststemming.





"Tijdens de bekerwedstrijd tegen Kontich van twee weken geleden raakte ik geblesseerd aan mijn voorste kruisband. Dat wordt een operatie met een lange revalidatie. Op 11 april word ik geopereerd en daarna ben ik minstens zes maanden out. Ik vind het superjammer dat ik vandaag niet kon meespelen. Het zet een domper op de feestvreugde", zucht Lotte. In de tribune daagde meer volk op dan anders.





De supporters van de thuisploeg hadden een spandoek gemaakt en deelden toeters en bellen uit.





