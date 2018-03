Onderzoek naar fraude ondernemer 12 maart 2018

De Kortrijkse afdeling van het parket van West-Vlaanderen wil ondernemer Philip Vlieghe (55) uit Harelbeke vervolgen voor domicilie- en belastingfraude. Na tal van huiszoekingen in Knokke, Harelbeke en Monaco is het gerecht ervan overtuigd dat de zaakvoerder van houthandel Omniplex eigenlijk in België woont en niét in het twaalf verdiepingen hoge appartementsgebouw Le Bahia op de exclusieve Avenue Princesse Grace in het belastingvrije Monaco, zoals hij officieel beweert. Het is aan de raadkamer om te beslissen of er voldoende bezwaren zijn om Vlieghe en zijn vennootschap(-pen) door te sturen naar de correctionele rechtbank. In dat geval riskeert hij een gevangenisstraf tot twee jaar en een maximumboete van 4 miljoen euro. Straffen voor de rechtbank staan los van eventuele boetes en terugvorderingen door de fiscus. (LSI)