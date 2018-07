Ondernemer naar rechter voor fraude 12 juli 2018

Ondernemer Philip Vlieghe (55) uit Harelbeke zal zich binnenkort voor de rechter in Kortrijk moeten verantwoorden voor domicilie- en fiscale fraude binnen zijn vennootschappen. Na tal van huiszoekingen in Knokke, Harelbeke en Monaco is het gerecht er van overtuigd dat hij eigenlijk in België woont en niét op de exclusieve Avenue Princesse Grace in het belastingsvrije Monaco, zoals hij officieel beweert. Op die manier zouden hij en zijn vennootschappen onterecht Belgische belastingen hebben ontweken. De raadkamer oordeelde dat er ook voldoende bezwaren zijn om Vlieghe en zijn vennootschap(-pen) door te sturen naar de correctionele rechtbank voor het realiseren van zwarte omzet. Hij riskeert een gevangenisstraf tot twee jaar en een maximumboete van 4 miljoen euro. Vlieghe staat aan het hoofd van Omniplex, een groep met een omzet van 44 miljoen euro. Daarnaast is hij lid van het organisatiecomité van de wielerwedstrijd E3 Prijs Harelbeke en investeerde hij in tal van immobiliënprojecten zoals De Blauwe Hoeve in Kortrijk. (LSI)