Normaal alleen in grootsteden, vanavond in Harelbeke HARMONIE BRENGT MOEILIJK CONCERTO VAN PROKOFJEV JOYCE MESDAG

Foto Henk Deleu Harmonie Vooruit Harelbeke repeteert voor vanavond. Harelbeke Harmonieorkest Vooruit Harelbeke viert zijn 95ste verjaardag vanavond met een uitvoering van het tweede pianoconcerto van Sergej Prokofjev. "Als je dat moeilijk stuk wil horen, moet je normaal naar een grootstad", zegt voorzitter Glenn D'Haene. "Maar we willen klassieke muziek tot bij de man in de straat brengen."

Voor wie niet meteen thuis is in de klassieke muziek, het tweede pianoconcerto van Sergej Prokofjev is serieuze kost. "De laatste jaren heeft de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd telkens dat concerto gespeeld", legt D'Haene uit. "Als je een symfonisch orkest het stuk wil horen spelen, moet je wellicht naar grote concertzalen zoals in Amsterdam en Berlijn. Onze dirigent-componist Erik Desimpelaere heeft het stuk aangepast zodat wij het met onze harmonie kunnen spelen. Een harmonie heeft geen strijkers, dus dat kostte wel wat werk."





Beroemde solist

"We werken ook samen met niemand minder dan Yannick Van De Velde als solist, een grote naam onder de Belgische pianisten. Hij stond onder meer op het podium met de Filharmonie van Berlijn en hij trad op in het Akropolismuseum in Athene en in het Lincoln Center in New York. Het is een unieke gelegenheid voor muziekliefhebbers om dit stuk te beluisteren in het kleine Harelbeke. Met ons galaconcert willen we klassieke muziek tot bij de man in de straat brengen, die anders niet zo snel met dergelijke muziek in contact zou komen. Het stuk is voor ons ook een uitdaging, maar zo hebben we het graag."





Grenzen verleggen

De harmonie telt een 80-tal leden, en die zijn bijzonder trots op het hoge niveau dat ze bereiken. "Je hebt veel harmonieën waar het 'samenzijn' toch wel het belangrijkste is. Waar het samen napraten in de bar even belangrijk is als de repetitie zelf. Bij ons is het net omgekeerd. De sfeer binnen onze vereniging is ook goed, en we drinken er ook graag eentje achteraf, maar het samen repeteren, onszelf telkens proberen te verbeteren en onze grenzen verleggen, daarvoor doen we het toch", lacht Glenn.





De harmonie wordt heel vaak uitgenodigd om in het buitenland te spelen. "En we hebben ons al twee keer tot wereldkampioen gekroond op de vierjaarlijkse wereldkampioenschappen, in 1995 en 2005. In 2009 werden we nog vicewereldkampioen. Dit jaar hebben we niet deelgenomen. We hebben nog maar sinds twee jaar een nieuwe dirigent, en het voelde nog wat te vroeg om nu al deel te nemen aan zo'n belangrijke wedstrijd."





Het concert start vanavond om 20u in CC Het Spoor. Tickets aan de deur kosten 15 euro. Ook de jeugdharmonie zal een stuk brengen.