Nog straffer dan de Rode Duivels! Nationale voetbalploeg behaalt zilver op Special Olympics Joyce Mesdag

19 maart 2019

15u55 0 Harelbeke Wat onze Rode Duivels net niet lukte op het WK voetbal, is onze ‘Specials’ nationale voetbalploeg wél gelukt op de Special Olympics in Abu Dhabi: de finale halen.

De Special Olympics zijn de Olympische Spelen voor topsporters met een verstandelijke beperking. België vaardigde 80 atleten af voor deze World Games in Abu Dhabi. Onze voetbalploeg neemt deel in een Unified-discipline: dat betekent dat er enkele atleten zonder een beperking in de ploeg opgesteld mogen worden. “Dat maakt dat het niveau toch wel heel hoog ligt”, zegt Geert Vandebuerie, die speler Bram traint in het West-Vlaamse Stasegem.

De ploegen worden in verschillende categorieën opgesplitst, volgens hun sterkte. Er worden dus meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt.

Een gouden medaille werd het net niet, onze voetballers moest in de finale vanmorgen de duimen leggen tegen Haïti in een spannende match die in extra time eindigde op 1-2. Maar de jongens zijn uiteraard enorm blij met hun zilveren medaille: Bram Verbrugghe (22) uit Ardooie, Kristof Vermeylen (21) uit Steenokkerzeel, Mike Watteyn (21) uit Rekkem, Arno Roesems (23) uit Asse, Britt Van De Cruys (24) uit Beerse Miel Lippens (29) uit Dendermonde, Tjörven Vander Roost (23) en Kristof Vermeylen (21) uit Roosdaal, Bruno Bogaert (36) uit Beersel, Stan Tielemans (20) en Arne Vanguchte (24) uit Gooik en Daan De Block (20) uit Baardegem.

De ploeg komt eind deze week terug naar huis.