Njet, ondanks groen licht van FAVV MINISTER DUCARME ZET CATERINGBEDRIJF ESTHIO EN 110 SCHOLEN SERIEUZE HAK HANS VERBEKE PETER LANSSENS

07 juni 2018

02u54 0 Harelbeke Luttele uren voor bij Esthio na een onderbreking van veertien dagen weer schoolmaaltijden worden uitgeleverd, steekt het kabinet van kmo-minister Denis Ducarme daar een stokje voor. "Hij wil 'een extra balans', wat dat ook moge betekenen, en tot die er is, mogen we niet leveren aan scholen", zegt Brecht Vervaeck van Esthio. "Dit is te gek voor woorden. De scholen worden voor schut gezet."

Alles was klaar om vandaag in 110 Vlaamse scholen weer maaltijden van Esthio te leveren. Het cateringbedrijf, in het oog van de storm na een grootschalige salmonellabesmetting, werd tot de kleinste vierkante centimeter gereinigd en ontsmet. Ook de scholen zetten alle zeilen bij om keukens, refters en toiletten nog netter dan anders te krijgen. "Vorige vrijdag kregen we vanuit het FAVV het goede nieuws dat we mochten heropstarten", schetst Brecht Vervaeck (33), die samen met zijn vader Hervé het cateringbedrijf runt. "Er was niks gevonden, niet in het bedrijf, niet in de ingrediënten, niet in de stalen van de maaltijden. Sinds maandag mochten we weer leveren aan bedrijven en OCMW's, vanaf morgen (vandaag, red.) ook weer aan onze scholen. Voorwaarde was wel dat er eerst in de scholen nog grondig gereinigd werd. De opluchting was groot: bij de scholen, bij ons personeel. Iedereen kreeg weer verse moed." Gisteravond om 19.45 uur, luttele uren voor de eerste Esthio-voertuigen weer zouden uitrijden naar de scholen, rinkelde de telefoon van de zaakvoerders. "Het FAVV, met slecht nieuws", vertelt Brecht.





Vader naar ziekenhuis

"De kabinetschef van minister Ducarme had hen laten weten dat de minister "een extra balans" wil, vooraleer we groen licht krijgen om de scholen weer te beleveren. We vielen van onze stoel. Mijn vader is zo hard geschrokken dat hij naar het ziekenhuis is overgebracht. Ikzelf ben zwaar onthutst. Hoe is het mogelijk dat zo'n ingrijpende beslissing zo laat wordt genomen, liefst vijf dagen nadat we vanuit het FAVV groen licht kregen? Dat begrijpen we niet. Dit is een klap in het gezicht van de 110 scholen die - zo leren ons de tientallen telefoontjes van de afgelopen weken - reikhalzend uitkeken naar het moment dat we hen weer mochten beleveren. Ook voor ons personeel betekent dit een oplawaai van jewelste. Iedereen heeft zich zo hard ingespannen om een nieuwe start te maken, vastberaden om te laten zien waarom Esthio al zoveel jaren een uitstekende reputatie heeft." Vervaeck weet met zijn gevoelens geen blijf. "Hoe leg ik dit in godsnaam uit aan mijn klanten?", vraagt hij zich af. "Iedereen blijft achter ons staan maar wordt nu koud gepakt door een ministeriële beslissing. Het FAVV heeft ons het mailtje doorgestuurd van het kabinet Ducarme. Ook alle betrokken schooldirecties hebben het gekregen. Mijn telefoon staat roodgloeiend. "Dit is toch een grap, hé Brecht?", vragen de directeurs mij. Was het maar zo."