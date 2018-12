Nieuwe milieuvergunning maar ook nieuwe dagvaarding voor Agristo LSI

10 december 2018

15u16

Bron: LSI 0 Harelbeke Het blijft dagvaardingen regenen voor aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste (Harelbeke). Nadat het op 5 november voor de tweede keer dit jaar door de rechter in Kortrijk veroordeeld werd tot een boete, viel onlangs opnieuw een dagvaarding van drie buurgezinnen in de bus. Zij strijden al jarenlang tegen de illegale exploitatie van het bedrijf.

Halfweg mei veroordeelde de rechter in Kortrijk het bedrijf en twee leidinggevende figuren tot een boete van ruim 100.000 euro voor de jarenlange geur- en lawaaihinder die het produceert. Drie buurgezinnen uit de Waterstraat kregen toen elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegekend. De inkt van dat vonnis was nauwelijks droog of de buren trokken onder leiding van advocate Isabelle Larmuseau opnieuw naar de rechter omdat het bedrijf na een arrest van de Raad van State op 25 mei, dat de milieuvergunning voor het bedrijf vernietigde, van 6 tot 7 juni zonder vergunning exploiteerde. Dat leidde op 5 november opnieuw tot een boete van 32.000 euro voor Agristo. De twee nieuwe zaakvoerders kwamen er met de gunst van de opschorting – zonder straf dus – vanaf. Agristo tekende ondertussen wel beroep aan tegen deze veroordeling.

Milieuvergunning

De buren stuurden onlangs echter opnieuw een rechtstreekse dagvaarding uit tegen het bedrijf. “Voor de periode van illegale exploitatie vanaf 8 juni tot op vandaag”, aldus advocate Larmuseau. De buren eisen de sluiting van Agristo in Hulste en 1,2 miljoen euro schadevergoeding. Ondertussen verkreeg Agristo op 5 oktober van de bevoegde minister een nieuwe milieuvergunning maar die is volgens de buren opnieuw onwettig. Een nieuwe vraag tot schorsing en vernietiging is naar de Raad van State vertrokken. Het nieuwe proces vindt op 18 februari plaats.

Investeringen

De vestiging van Agristo in Hulste heeft er al een jarenlange lijdensweg met vergunningen en veroordelingen opzitten. Zowel in 2005 als in 2012 kwam het al tot veroordelingen tot boetes. Om de hinder te doen afnemen, wil Agristo de komende jaren één miljoen euro investeren in een metershoge schouw en de installatie van een naverbrander die geurpartikels uit de lucht haalt en die verbrandt.