Nieuwe droogmachine gevrijwaard bij hevige brand in veevoederbedrijf VHS

31 maart 2019

17u57 0 Harelbeke De brand die vrijdagavond urenlang woedde in het veevoederbedrijf Dumoulin, langs de Spinnerijstraat in Kortrijk, heeft zware schade aangericht aan één van de vijf productielijnen. Een nieuwe, peperdure droogmachine bleef buiten schot. Maandagmorgen kan het personeel weer aan de slag.

Het duurde enkele uren voor de brand bij Dumoulin, gelegen vlakbij de R8 en het kanaal Bossuit-Kortrijk, op de grens tussen Kortrijk en Stasegem, onder controle was. Tot kilometers in het rond was een dikke rookpluim te zien. Later op de avond, toen het al donker was, sloegen de vlammen door het dak. “De brand ontstond in een droogmachine voor lijnzaad”, weet Stéphanie Deleul, woordvoerster van Arvesta, de groep waartoe Dumoulin behoort. “Lijnzaad bevat veel olie en daardoor kon het vuur zich snel ontwikkelen. De brandweer kon niet vermijden dat één van de vijf productielijnen zwaarbeschadigd raakte. De andere lijnen werden gevrijwaard zodat maandagmorgen toch iedereen bij ons weer aan de slag kan.”

Veiliger werken met nieuwe droogmachine

Nog een opsteker: een gloednieuwe droogmachine bleef ook buiten schot. “Het was en blijft gepland om die woensdag op te starten”, zegt Stéphanie Deleul. “De nieuwe machine werkt met veel modernere technologieën dan de oude, waardoor ondermeer het risico op brand tot een absoluut minimum wordt herleid. Het gebruik van de nieuwe droogmachine zal de veiligheid van iedereen binnen het bedrijf ten goede komen. In november van vorig jaar was er al een identieke brand bij Veevoeders Dumoulin. Ook toen liep één productielijn zware schade op.