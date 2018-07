Nieuw speelplein in Hulste 28 juli 2018

Het speelplein in de Tieltsestraat in Hulste is vernieuwd. Er werd 12.000 euro geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen.





"Er werd, na overleg met de bevolking, geïnvesteerd in een klim- en hindernissenparcours en een reuzenschommel en er werd zand aangebracht onder het bestaande klimrek", zegt schepen van jeugd Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld). "Het zand maakt het huidige klimrek veiliger doordat de spelende kindjes er op een zachte ondergrond landen, maar er kan ook in gespeeld worden." De investering was noodzakelijk, zegt Vannieuwenhuyze. "Het aanbod op het oude speelplein was te klein, zeker als je naar het grote aantal kinderen in Hulste kijkt. We zijn ook aan het kijken om wat speeltoestellen op Goudwinde bij te plaatsen en op de wijk Bistierland, want ook dit zijn twee jonge en kinderrijke wijken. Binnenkort gaan we samen met de jeugddienst langs om de kinderen en hun ouders te bevragen. Daarna kijken we welke locaties nog een nieuw of vernieuwd speelplein kunnen gebruiken de komende jaren."





