Nieuw bestuur voor Imog, Waregems schepen Rik Soens doet er nog 6 jaar bij als voorzitter Joyce Mesdag

20 maart 2019

07u23 0 Harelbeke Intercommunale Imog heeft een nieuw bestuur. Rik Soens mag zijn taak als voorzitter verder zetten, Marc Doutreluigne uit Zwevegem en Carl De Donder uit Deerlijk zijn ondervoorzitter.

De afvalintercommunale staat in voor de verwerking van het huishoudelijk afval in 11 gemeenten. Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem, goed voor 236.000 inwoners. “Door samen te werken kan schaalgrootte worden bekomen in investeringen en kennis: niet iedere gemeente hoeft een verbrandingsinstallatie te bouwen of een stortplaats uit te baten. Imog is dus een organisatie met alle aandelen voor de volle 100% in handen van onze 11 gemeenten-vennoten”, zegt Koen Delie van Imog.

Na elke gemeenteraadsverkiezing moet een nieuwe Raad van Bestuur worden geïnstalleerd. De Raad van Bestuur telt 18 mandatarissen, 15 uit de gemeentelijk meerderheden en 3 uit de oppositie. De leden van de Raad van Bestuur kiezen uit hun leden een voorzitter en 2 ondervoorzitters. Rik Soens uit Waregem is dus voorzitter, Marc Doutreluigne uit Zwevegem en Carl De Donder uit Deerlijk dus zijn ondervoorzitters.

Verder zetelen ook nog in de raad: Willy Demeulemeester uit Anzegem, Erik Vandereecken uit Avelgem, Tijs Naert en David Vandekerckhove uit Harelbeke, Bert Herrewyn, Ruth Vandenberghe en Kelly Detavernier uit Kortrijk, Kristof Callens uit Kruisem, Jean-Paul Algoet uit Kuurne, Conny Seynaeve uit Spiere-Helkijn, Maria Polfliet uit Waregem en Magda Deprez uit Wielsbeke. Conny Rogie uit Avelgem, Patricia Deldaele uit Spiere-Helkijn en Prudent Lanneau uit Anzegem hebben een raadgevende stem.

“Op de Raad van Bestuur, die telkens doorgaat op de 3° dinsdag van de maand, worden de belangrijkste beleidsbeslissingen genomen door de vertegenwoordigers van de gemeenten. Concreet bereiden de Imog-medewerkers alle dossiers voor en stellen deze op de Raad van Bestuur voor: de grote investeringen, beleidsbeslissingen, … Dit alles binnen een duidelijke visie, missie en strategie, binnen een goedgekeurde meerjarenbegroting en volgende de doelstellingen van de hogere overheid”, besluit Koen Delie.